В центре Стамбула горит ресторан, на месте работают множество пожарных бригад.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, ресторан расположен в известном туристическом районе Эминёню, рядом с историческим Египетским базаром.
Объект расположен на первом этаже пятиэтажного здания, огонь распространился на верхние этажи и соседние здания.
Пока неизвестно, остались ли внутри здания люди. Также нет информации о погибших и пострадавших.
На месте происшествия работают многочисленные бригады пожарных и скорой помощи.