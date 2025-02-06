О нас

В центре Стамбула горит ресторан

В центре Стамбула горит ресторан В центре Стамбула горит ресторан, на месте работают множество пожарных бригад.
В регионе
6 февраля 2025 г. 14:19
В центре Стамбула горит ресторан

В центре Стамбула горит ресторан, на месте работают множество пожарных бригад.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, ресторан расположен в известном туристическом районе Эминёню, рядом с историческим Египетским базаром.

Объект расположен на первом этаже пятиэтажного здания, огонь распространился на верхние этажи и соседние здания.

Пока неизвестно, остались ли внутри здания люди. Также нет информации о погибших и пострадавших.

На месте происшествия работают многочисленные бригады пожарных и скорой помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İstanbulun mərkəzində restoran yanır

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi