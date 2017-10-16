В центре Москвы застрелен уроженец Армении

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В центре Москвы неизвестные расстреляли уроженца Армении, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Сообщается, что 44-летний уроженец Армении выходил из своего автомобиля на Новослободской улице утром 16 октября, когда киллер выпустил в него несколько пуль.

"По характеру убийство похоже на заказное", - отметил источник в правоохранительных органах.

Преступник произвел не менее четырех выстрелов в мужчину. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.