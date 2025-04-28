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В центре Москвы загорелся дом, построенный по указу Павла I

В центре Москвы загорелся дом, построенный по указу Павла I Здание Стасовских гостиниц загорелось на Покровке в Москве.
В регионе
28 апреля 2025 г. 17:55
В центре Москвы загорелся дом, построенный по указу Павла I

Здание Стасовских гостиниц загорелось на Покровке в Москве.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Произошло возгорание в доме 17, строение 1, по улице Покровка. На место следуют значительные силы пожарных", - сказал собеседник агентства.

Очаг пожара находится на втором этаже, огонь ушел в деревянные перекрытия с крышей. Пожарные начали вскрывать кровлю для проливки, тушение проводится с двух сторон здания. Также на место для регулировки движения запрошены наряды ГИБДД.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили факт ЧП. Предварительно, пострадавших нет. Огонь тушат 30 человек и 7 единиц техники.

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