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    В центре Москвы загорелся торговый центр, эвакуировано 120 человек

    Из горящего двухэтажного здания на Таганской площади в центре Москвы эвакуировано 120 человек

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Из горящего двухэтажного здания на Таганской площади в центре Москвы эвакуировано 120 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Информация о возгорании в здании по адресу Таганская площадь, 86 поступила в МЧС в 13:05. 

    Как сообщили в ведомстве, на месте работают 11 подразделений и 36 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

    "До прибытия пожарных подразделений из горящего здания было эвакуировано 120 человек", - рассказали в пресс-службе.

    В настоящее время площадь и причина пожара устанавливаются, сообщили в главке МЧС Москвы.

    По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположен торговый дом с ресторанами и кафе.

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