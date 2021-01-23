В центре Москвы задержали Юлию Навальную

Она участвовала в несанкционированной акции на Пушкинской площади

Полицейские задержали жену Алексея Навального Юлию за участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сама сообщила в Instagram, опубликовав фотографию из автозака.

До этого она размещала в блоге кадры с акции.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.