В центре Москвы задержали четырех подозреваемых в похищении итальянца

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых в похищении гражданина Италии в центре Москвы.

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых в похищении гражданина Италии в центре Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело в отношении четырех соучастников в возрасте от 21 до 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - сообщили в ведомстве.

Следствие попросит суд заключить обвиняемых под стражу, отметили в ГСУ СК.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.