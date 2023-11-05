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В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, пострадали четыре человека.
В регионе
5 ноября 2023 г. 22:09
В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, пострадали четыре человека.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что огнестрельные ранения получили три человека.

"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", - сказали в пресс-службе.

Стрельбу открыл один из посетителей, он был в нетрезвом состоянии.

В прокуратуре сообщили, что мужчина задержан.

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