В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, пострадали четыре человека.

Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, пострадали четыре человека.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что огнестрельные ранения получили три человека.

"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", - сказали в пресс-службе.

Стрельбу открыл один из посетителей, он был в нетрезвом состоянии.

В прокуратуре сообщили, что мужчина задержан.