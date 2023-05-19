В центре Москвы произошла драка со стрельбой, ранены два человека

Ссора в центре Москвы обернулась стрельбой и ранением двух человек.

Ссора в центре Москвы обернулась стрельбой и ранением двух человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации полиции, инцидент произошел утром в пятницу на улице Маросейка. Произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие.

"Предварительно, пострадали двое, госпитализированы "скорой". Стрелявший задержан прибывшими на место сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Обстоятельства выясняются", - заявили в полиции.