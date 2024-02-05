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В центре Москвы произошла драка со стрельбой, пострадали два человека

В центре Москвы произошла драка со стрельбой, пострадали два человека Бытовой конфликт между мужчинами на Покровском бульваре в центре Москвы перерос в потасовку, в результате пострадали два человека.
В регионе
5 февраля 2024 г. 14:17
В центре Москвы произошла драка со стрельбой, пострадали два человека

Бытовой конфликт между мужчинами на Покровском бульваре в центре Москвы перерос в потасовку, в результате пострадали два человека.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые с разными травмами были госпитализированы в медучреждения", - сказал источник.

В ГУ МВД добавили, что по подозрению в причастности к происшествию задержан житель Московской области 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

"В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в главке.

В правоохранительных органах сообщили о том, что в ходе драки мужчина несколько раз выстрелил в пострадавших из травматического пистолета.

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