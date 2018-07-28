В центре Москвы проходит митинг против повышения пенсионного возраста

Баку. 28 июля. REPORT.AZ /Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста проходит в Москве, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Участники акции скандируют лозунги с требованием отставки правительства и роспуска Госдумы.

Напомним, в середине июня этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.