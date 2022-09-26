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В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу в баре, один человек ранен

В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу в баре, один человек ранен Неизвестный устроил стрельбу в московском баре "16 тонн".
В регионе
26 сентября 2022 г. 17:28
В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу в баре, один человек ранен

Неизвестный устроил стрельбу в московском баре "16 тонн".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

"В понедельник в баре "16 тонн" на Пресненском валу неизвестный мужчина устроил стрельбу. По предварительной информации, было произведено несколько выстрелов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведется поиск подозреваемого.

В свою очередь в администрации бара сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что проверяют информацию о стрельбе около клуба на Пресненском Валу. "На место выехали полицейские, информация проверяется", - сказали в главке.

Как сообщает РБК, стрельба произошла в результате конфликта с частной охранной. "Мужчина ранил сотрудника ЧОП в ногу и скрылся, ведутся поиски", — сообщил собеседник РБК.

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