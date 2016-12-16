Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В центре Еревана взорван банкомат. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в полиции Армении.

Зафиксировано два случая. Один в ереванском административном округе Арабкир, где зафиксировано нападение, другой в Кентроне, где, согласно предварительным данным, грабителям удалось унести деньги.

Сейчас на месте случившегося находятся полицейские. Заведено уголовное дело, на месте происшествия находятся также следователи СК.