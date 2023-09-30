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В центре Еревана вновь начались акции протеста

В центре Еревана вновь начались акции протеста В столице Армении вновь начались акции протеста.
В регионе
30 сентября 2023 г. 16:16
В центре Еревана вновь начались акции протеста

В столице Армении вновь начались акции протеста.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Одним из организаторов является бывший ректор Ереванского государственного экономического университета Рубен Айрапетян.

Отметим, что ранее армянская оппозиция объявила о том, что планирует провести митинг в центре Еревана 30 сентября. Это связано с задержанием гражданина Армении, т. н. "госминистра Нагорно-Карабахской Республики" Рубена Варданяна на погранично-пропускном пункте "Лачын", который привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в том числе финансирование терроризма.

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