В центре Еревана в гостинице "Националь" вспыхнул пожар

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ На крыше гостиницы "Националь" в центре Еревана вспыхнул пожар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к месту происшествия прибыли шесть боевых расчетов.

В результате пожара в центральных районах Еревана ощущалось сильное задымление. В близлежащих зданиях за полчаса до появления пожарных было отключено электричество.

Как сообщил управляющий гостиницы Саркис Казарян, причиной возгорания послужила неисправность генератора. Он отметил, что "пожар локален", но не уточнил точную площадь возгорания.

"Генератор загорелся, когда его пытались завести как резервный источник энергоснабжения в условиях отключения электричества", - сообщил Казарян.

О пострадавших ничего не сообщается.