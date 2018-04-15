В центре Еревана протестующие ворвались в здание радиостанции

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром на несколько минут ворвались вместе с оппозиционным депутатом Николом Пашиняном в здание Общественного радио в Ереване, где он потребовал предоставить ему прямой эфир.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По данным, полиция пригрозила им за это ответственностью.

Сторонники Пашиняна второй день протестуют против выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьер-министра.

Сторонники Пашиняна пробыли в здании радио несколько минут. Несколько сотен человек ворвались туда с депутатом, где он в одной из студий зачитал перед камерами свое обращение, обвинив государственные СМИ в информационной блокаде и призвав сторонников прийти на митинг вечером. Затем протестующие покинули здание радио.