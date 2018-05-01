В центре Еревана протестующие вновь собираются на митинг - ВИДЕО

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сотни протестующих пришли на площадь Республики в Ереване, где в эти часы начнется митинг, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Национальное собрание (парламент) Армении сегодня на специальном заседании проведет выборы премьер-министра страны. Единственным кандидатом стал лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян.

Участники акции собираются возле больших экранов, установленных на площади Республики. На экранах планируется трансляция заседания парламента, на котором, как ожидается, изберут премьера страны.

В центре Еревана наблюдается небольшое количество полицейских. Обстановка в центре армянской столицы в целом спокойная.