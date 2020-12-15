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В центре Еревана прошла еще одна акция протеста

В центре Еревана прошла еще одна акция протеста Тысячи сторонников армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, завершили шествие митингом во вторник вечером на площади Франции в центре Еревана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
15 декабря 2020 г. 19:52
В центре Еревана прошла еще одна акция протеста

Тысячи сторонников армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, завершили шествие митингом во вторник вечером на площади Франции в центре Еревана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наша борьба за будущее нашей родины. Мы должны заставить уйти эту предательскую власть. Пока предатель Никол Пашинян находится в здании правительства, наша родина в опасности. Новый год - без Никола!", - заявил один из лидеров оппозиции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Акция завершилась без задержаний со стороны правоохранительных органов.

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