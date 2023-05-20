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В центре Еревана проходит акция протеста

В центре Еревана проходит акция протеста В центре Еревана проходит акция протеста в связи с арестом Гаяне Акопян, обвиняемой в организации похищения сына премьер-министра Армении.
В регионе
20 мая 2023 г. 16:13
В центре Еревана проходит акция протеста

В центре Еревана проходит акция протеста в связи с арестом Гаяне Акопян, обвиняемой в организации похищения сына премьер-министра Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, протестующие перекрыли проспект Аршакуняц и шествием направляются к центру Еревана - к площади Республики.

Периодически между собравшимися и полицейскими возникают стычки. Оппозиционные депутаты пытаются не допустить конфликта протестующих с полицией.

Отметим, что Гаяне Акопян была задержана 17 мая по подозрению в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна, Ашота. Она своей вины не признает, и в знак протеста объявила голодовку. 20 мая суд арестовал ее на месяц. Защита обжалует вердикт, а пока она решила продолжить голодовку.

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