В центре Еревана проходит акция протеста

В центре Еревана проходит акция протеста в связи с арестом Гаяне Акопян, обвиняемой в организации похищения сына премьер-министра Армении.

В центре Еревана проходит акция протеста в связи с арестом Гаяне Акопян, обвиняемой в организации похищения сына премьер-министра Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, протестующие перекрыли проспект Аршакуняц и шествием направляются к центру Еревана - к площади Республики.

Периодически между собравшимися и полицейскими возникают стычки. Оппозиционные депутаты пытаются не допустить конфликта протестующих с полицией.

Отметим, что Гаяне Акопян была задержана 17 мая по подозрению в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна, Ашота. Она своей вины не признает, и в знак протеста объявила голодовку. 20 мая суд арестовал ее на месяц. Защита обжалует вердикт, а пока она решила продолжить голодовку.