В центре Еревана полиция задерживает десятки оппозиционеров

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Дополнительные силы полиции стягиваются к центру Еревана, где проходит акция протеста оппозиционеров. Продолжаются задержания митингующих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участники акции пытались блокировать третье правительственное здание.

На место событий прибыл заместитель начальника полиции генерал Самвел Ованнисян.

"Я призываю журналистов не мешать нашей работе и не смешиваться с толпой. Полиция осуществляет специальные действия", - заявил он.

Один из активистов оппозиции залез под полицейскую "ГАЗель", чтобы препятствовать отъезду автомашины с задержанными. Чтобы освободить проезд, полиция растаскивает манифестантов, взяв их за руки и за ноги.