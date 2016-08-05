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    В центре Еревана полиция задержала 25 демонстрантов

    Подвергнуты приводу 25 человек за административное правонарушение по статье 180.1

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Полиция Армении подвергла приводу 25 человек, участвующих в демонстрации в поддержку членов вооруженной группировки "Сасна црер" ("Неистовые сасунцы").

    Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс".

    "Подвергнуты приводу 25 человек за административное правонарушение по статье 180.1 (нарушение порядка проведения собраний, шествий)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении.

    Ранее несколько сотен человек вышли на шествие в центре Еревана, чтобы поддержать членов группировки, после чего вернулись на площадь Свободы в центре Еревана.

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