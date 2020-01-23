В центре Еревана неизвестный открыл стрельбу в бизнес-центре

Неизвестный открыл стрельбу в бизнес-центре "Эребуни" в центре Еревана, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Полиция получила сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу в гостинице "Эребуни". Она сейчас оцеплена. О других подробностях сообщим позже", - сообщили в пресс-службе полиции.

На месте находятся службы СНБ, полиция, которые пытаются нейтрализовать открывшего огонь. Правоохранители уже окружили территорию, никому не разрешено входить и выходить из здания.

В данном бизнес-центре расположен также офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна. СМИ не исключают вероятности, стрельба могла быть направлена против сторонников бывшего главы государства.