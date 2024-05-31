Спецсилы полиции Армении побили архиепископа Баграта, задержали 16 протестующих

У здания МИД Армении начались столкновения демонстрантов с полицейскими.

Спецсилы полиции нанесли удары ногой архиепископу Баграту Галстаняну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил "Нацфронт" в соцсетях.

Кроме того, задержаны священнослужители, избиты некоторые журналисты, которые освещали митинг у здания МИД Армении.

Сообщается, что полиция подвергла приводу 16 человек.

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У здания МИД Армении начались столкновения демонстрантов с полицейскими.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Полиция задерживает протестующих, а часть силовиков, оцепивших здание, в качестве предупреждения, стучит по щитам.

Члены протестного движения "Тавуш во имя Родины" ранее потребовали встречи с главой МИД Араратом Мирзояном. Из МИД ответили, что в данный момент не могут принять.

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Акция протеста, организованная оппозиционным армянским движением "Тавуш во имя родины", началась в центре Еревана. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".

В данный момент в столице Армении проходит шествие, которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Участники пешей акции требуют отправить премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку, а также прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном.