В центре Еревана эвакуировали отель из-за взрывного устройства

Сигнал о взрывном устройстве в гостинице Hyatt Place в центре Еревана, расположенной рядом с правительственными зданиями, поступил в министерство чрезвычайных ситуаций Армении, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На место выехали боевые расчеты пожарно-спасательной службы, группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления, группа кинологов, отряд саперов управления гражданской обороны при МЧС республики", - говорится в сообщении МЧС республики.

Отмечается, что местные новостные порталы ведут трансляцию с места события. Гостиница оцеплена по периметру, все сотрудники и постояльцы эвакуированы.

Напомним, что сегодня с рабочим визитом в Ереван прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.