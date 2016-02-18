Число погибших при взрыве в центре Анкары выросло до 28 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 Февраля. REPORT.AZ/ В результате теракта в Анкаре погибли, по последним данным, 28 человек. Еще 61 получил ранения.

Как передает Report, об этом этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за взрыва в Анкаре отложил свой визит в Азербайджан, а премьер-министр Ахмет Давутоглу — поездку в Брюссель.

***17 Февраля. 22:44

Число жертв в Анкаре возросло до 18 человек, еще 45 пострадали.

***21:28

В результате взрыва около общежития военных в Анкаре погибли пять человек, еще десять пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным, бомба сработала в припаркованном рядом автомобиле.

***20:45

Сильный взрыв произошел в центре турецкой столицы, над местом взрыва виден клуб дыма.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet Daily News, причина взрыва неизвестна, информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Премьер Турции Ахмет Давутоглу проинформирован о ЧП.

CNN Turk сообщает о пострадавших, на место ЧП выехали машины скорой помощи.

Взрыв произошел около 19:30 мск. Его звук был слышен во многих районах турецкой столицы. К месту взрыва прибывают пожарные расчёты. По предварительной информации, взрыв произошёл во время следования военной машины около общежития.