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    Число погибших при взрыве в центре Анкары выросло до 28 - ОБНОВЛЕНО

    По последним данным еще 61 получил ранения

    Баку. 18 Февраля. REPORT.AZ/ В результате теракта в Анкаре погибли, по последним данным, 28 человек. Еще 61 получил ранения.

    Как передает Report, об этом этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за взрыва в Анкаре отложил свой визит в Азербайджан, а премьер-министр Ахмет Давутоглу — поездку в Брюссель.

    ***17 Февраля. 22:44

    Число жертв в Анкаре возросло до 18 человек, еще 45 пострадали.

    ***21:28

    В результате взрыва около общежития военных в Анкаре погибли пять человек, еще десять пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По предварительным данным, бомба сработала в припаркованном рядом автомобиле.

    ***20:45

    Сильный взрыв произошел в центре турецкой столицы, над местом взрыва виден клуб дыма.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet Daily News, причина взрыва неизвестна, информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

    Премьер Турции Ахмет Давутоглу проинформирован о ЧП.

    CNN Turk сообщает о пострадавших, на место ЧП выехали машины скорой помощи.

    Взрыв произошел около 19:30 мск. Его звук был слышен во многих районах турецкой столицы. К месту взрыва прибывают пожарные расчёты. По предварительной информации, взрыв произошёл во время следования военной машины около общежития. 

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