В результате стрельбы в Алматы погибли трое полицейских и один мирный житель - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Трое полицейских и один мирный житель убиты в результате вооруженного нападения неизвестных в Алматы. Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве внутренних дел Казахстана.

"От полученных ранений в Алматы скончались три сотрудника полиции", - говорится в заявлении ведомства. Также отмечается, что один из преступников предпринял попытку захвата легкового автомобиля, принадлежащего жителю города, "в результате чего водитель получил ранение и скончался".

***10:36

Как минимум один полицейский погиб, несколько пострадали при вооруженном нападении в центре Алматы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению полиции, в городе проводится антитеррористическая операция.

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В центре Алматы у районного управления полиции произошла стрельба. Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщают очевидцы.

Данный район оцеплен, сотрудников соседних зданий не выпускают из офисов. Однако причина перестрелки пока неизвестна.

Служба по ЧС Алматы призвала жителей района не покидать своих домов.