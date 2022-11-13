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В центральной части Ирана вспыхнул пожар на нефтяном заводе

В центральной части Ирана вспыхнул пожар на нефтяном заводе Крупное возгорание произошло на территории нефтяного завода в промышленном городе Мобарак в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана.
В регионе
13 ноября 2022 г. 14:48
В центральной части Ирана вспыхнул пожар на нефтяном заводе

Крупное возгорание произошло на территории нефтяного завода в промышленном городе Мобарак в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные службы безопасности.

Так, пожар охватил завод по производству автомобильного масла. В его тушении задействовано 20 бригад пожарных, сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы. О возможных пострадавших информации пока не приводится.

Всего в населенном пункте, где произошло возгорание, насчитывается около 400 промышленных объектов.

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Версия на азербайджанском языке İranda neft zavodunda yanğın baş verib

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