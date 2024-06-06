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В Царском Селе понтон с пассажирами перевернулся, есть погибший и раненые

В Царском Селе понтон с пассажирами перевернулся, есть погибший и раненые Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе недалеко от Санкт-Петербурга.
В регионе
6 июня 2024 г. 10:04
В Царском Селе понтон с пассажирами перевернулся, есть погибший и раненые

Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе недалеко от Санкт-Петербурга.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете (СК).

В результате инцидента один человек погиб, еще трое пострадали.

"На Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

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