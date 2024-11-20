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В Бурятии вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний" из-за дебошира на борту

В Бурятии вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний" из-за дебошира на борту Борт авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Екатеринбурга в Читу, совершил вынужденную посадку в Улан-Удэ Республики Бурятия из-за дебошира на борту.
В регионе
20 ноября 2024 г. 18:03
В Бурятии вынужденно сел самолет Уральских авиалиний из-за дебошира на борту

Борт авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Екатеринбурга в Читу, совершил вынужденную посадку в Улан-Удэ Республики Бурятия из-за дебошира на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Пассажир <…> начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. КВС (командир воздушного судна) в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ", - отметили в пресс-службе, уточнив, что инцидент произошел утром в среду на самолете, следовавшем из Екатеринбурга в Читу.

После этого мужчина был задержан сотрудниками полиции, добавили в авиакомпании.

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