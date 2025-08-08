В Бурятии три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов

Три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов в Бурятии, пострадавших нет.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 8 августа 2025 года на подъездных путях станции Медведчиково Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия произошел сход 3 вагонов с углем, следовавших в составе поезда. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.