В Бурятии три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов

Три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов в Бурятии, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 8 августа 2025 года на подъездных путях станции Медведчиково Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия произошел сход 3 вагонов с углем, следовавших в составе поезда. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.