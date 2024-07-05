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Проводится доследственная проверка в связи с авиапроисшествием в Бурятии

Проводится доследственная проверка в связи с авиапроисшествием в Бурятии Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") в связи с авиапроисшествием в
В регионе
5 июля 2024 г. 14:26

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") в связи с авиапроисшествием в Бурятии.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Днем 5 июля в Еравнинском районе Бурятии воздушное судно совершило экстренную посадку. В результате происшествия повреждено судно. На место происшествия вылетел спасательный борт", - отмечают в Восточном МСУТ СКР.

Сообщается также, что на борту находился экипаж в количестве шести человек. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

По предварительным данным, погибших нет, а аварийная посадка произошла в 70 км от села Сосново-Озерское на границе с Забайкальским краем. Экипаж самолета занимался мониторингом лесопожарной обстановки.

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