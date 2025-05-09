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В Бурятии площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза за сутки

В Бурятии площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза за сутки Лесные пожары в Бурятии (РФ) распространились на 24,7 тыс. га.
В регионе
9 мая 2025 г. 07:14
В Бурятии площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза за сутки

Лесные пожары в Бурятии (РФ) распространились на 24,7 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"По оперативным данным, утром 9 мая действует 18 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 24 698 га", - сказали в ведомстве.

Накануне в республике был зарегистрирован 21 лесной пожар на 10 539 га.

"За прошедшие сутки ликвидировано шесть очагов в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском и Кяхтинском районах, - уточнили в РАЛХ. - В настоящее время с огненной стихией сражаются 403 человека - сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны и привлеченные граждане. Задействовано 94 единицы лесопожарной техники".

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