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В Бурятии из-за размытия БАМа застряли 290 пассажиров поездов

В Бурятии из-за размытия БАМа застряли 290 пассажиров поездов В Бурятии после перекрытия БАМа из-за размытия полотна и остановки движения по нему вынуждены были остаться 290 человек, пассажиров поездов.
В регионе
21 августа 2023 г. 12:22

В Бурятии после перекрытия БАМа из-за размытия полотна и остановки движения по нему вынуждены были остаться 290 человек, пассажиров поездов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Застрявших пассажиров поэтапно вывозят на железнодорожную станцию Кичера для последующей отправки к месту назначения по альтернативному маршруту через Транссиб.

Как сообщалось ранее, 19 августа в результате разрушения дамбы и выходов из русла реки Холодная была размыта железнодорожная насыпь на БАМе на перегоне Нижнеангарск-Холодная в зоне ответственности Восточно-Сибирской железной дороги. Первоначально сообщалось о размытии 200 м насыпи, затем стало известно, что подмытыми оказались около 1 тыс. м. Смыв части насыпи привел к опрокидыванию на 45 градусов рельсошпальной решетки, наклону опор контактной сети. 20 августа в Бурятии был введен режим ЧС регионального характера. Работы по восстановлению железнодорожного полотна ориентировочно должны быть закончены к 26 августа.

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