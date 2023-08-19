В Бурятии из-за частичного разрушения дамбы размыло железнодорожные пути

Железнодорожное полотно размыло после частичного разрушения дамбы в Северо-Байкальском районе Бурятии на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.

Железнодорожное полотно размыло после частичного разрушения дамбы в Северо-Байкальском районе Бурятии на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Республики Бурятия ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. В настоящее время движение по указанному участку железнодорожного пути временно закрыто, задерживается движение поездов, в том числе одного пассажирского", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала мониторинг соблюдения прав пассажиров. На территории района введен режим ЧС.

На место направлены два противоразмывных поезда и дополнительная спецтехника.