В Бурятии группа нелегальных добытчиков нефрита напали на полицейских

В Окинском районе Бурятии толпа из 40 человек открыла огонь по семерым полицейским и забросала их камнями. Наряд полиции приехал задерживать их за незаконную добычу нефрита.
Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
В результате перестрелки двое нарушителей были ранены. Полицейским удалось поймать 27 человек, остальные скрылись в горной местности.
В правоохранительные органы обратилась служба безопасности компании, занимающейся разработкой Оспинского месторождения с жалобами о том, что группа людей занялись нелегальной добычей нефрита на их территории.
За незаконную добычу нефрита организованной группой предусмотрено наказание вплоть до шести лет колонии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.