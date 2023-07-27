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В Бурятии группа нелегальных добытчиков нефрита напали на полицейских

В Бурятии группа нелегальных добытчиков нефрита напали на полицейских В Окинском районе Бурятии толпа из 40 человек открыла огонь по семерым полицейским и забросала их камнями. Наряд полиции приехал задерживать их за незаконную добычу нефрита.
В регионе
27 июля 2023 г. 11:22
В Бурятии группа нелегальных добытчиков нефрита напали на полицейских

В Окинском районе Бурятии толпа из 40 человек открыла огонь по семерым полицейским и забросала их камнями. Наряд полиции приехал задерживать их за незаконную добычу нефрита.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В результате перестрелки двое нарушителей были ранены. Полицейским удалось поймать 27 человек, остальные скрылись в горной местности.

В правоохранительные органы обратилась служба безопасности компании, занимающейся разработкой Оспинского месторождения с жалобами о том, что группа людей занялись нелегальной добычей нефрита на их территории.

За незаконную добычу нефрита организованной группой предусмотрено наказание вплоть до шести лет колонии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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