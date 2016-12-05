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    В Бурсе в результате сильного пожара погиб человек

    Приостановлено движение поездов, следовавших в Бурсу

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В регионе Одунлук района Нилуфер турецкой провинции Бурса произошел пожар на строительной площадке. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, пожар вспыхнул поблизости автомобильной трассы Бурса-Измир. 

    Согласно информации, за короткое время огонь охватил большую территорию. 

    Из-за пожара приостановлено движение поездов, следовавших в Бурсу.

    По данным DHA, в результате пожара погиб один человек. 

    Официальное заявление в связи с пожаром пока не сделано. 

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