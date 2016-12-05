В Бурсе в результате сильного пожара погиб человек

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В регионе Одунлук района Нилуфер турецкой провинции Бурса произошел пожар на строительной площадке.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, пожар вспыхнул поблизости автомобильной трассы Бурса-Измир.

Согласно информации, за короткое время огонь охватил большую территорию.

Из-за пожара приостановлено движение поездов, следовавших в Бурсу.

По данным DHA, в результате пожара погиб один человек.

Официальное заявление в связи с пожаром пока не сделано.