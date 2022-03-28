В Бухаре пройдет первый Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела

21-25 мая в Бухаре пройдет первый Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.

21-25 мая в Бухаре пройдет первый Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.

Как сообщает Report, по предварительным данным оргкомитета фестиваля в нем примут участие более 150 представителей золотошвейного и ювелирного искусства из 50 стран.

Согласно постановлению президента Узбекистана, в рамках фестиваля здесь также пройдет научно-практическая конференция "Развитие традиционного ювелирного дела и ювелирного искусства", организованы различные спектакли, презентации, выставки, концерты музыкальных театров и развлекательные программы, культурные и образовательные мероприятия.

Регистрация для участия в международном форуме доступна на сайте www.zarfestival.uz