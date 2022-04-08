В Буче начали эксгумацию тел из братской могилы

В Буче начали эксгумацию тел погибших, похороненных в братской могиле. Как передает Report cо ссылкой на УНН, об этом сообщил Бучанский горсовет в Facebook.

В Буче начали эксгумацию тел погибших, похороненных в братской могиле. Как передает Report cо ссылкой на УНН, об этом сообщил Бучанский горсовет в Facebook.

"Достали и осмотрели уже 18 тел. Они есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 - с огнестрельными, а 2 - с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали", - сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Будет проведена идентификация каждого погибшего. Сейчас специалисты работают на местах событий, опрашивают очевидцев, свидетелей, чтобы задокументировать каждое преступление", - добавили в горсовете.