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В Брянской области РФ неизвестные вновь подорвали ж/д пути

В Брянской области РФ неизвестные вновь подорвали ж/д пути В Брянской области России неизвестные снова подорвали железнодорожные пути.
В регионе
2 мая 2023 г. 22:45
В Брянской области РФ неизвестные вновь подорвали ж/д пути

В Брянской области России неизвестные снова подорвали железнодорожные пути.

Как передает Report, об этом сообщают "РБК" и Телеграм-канал "112".

С рельсов, по данным РЖД, сошли 20 грузовых вагонов. Происшествие случилось в 19:47 (20:47 по бакинскому времени), недалеко от станции Снежетьская.

Пострадавших и открытого горения нет. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. По данным ряда Телеграм-каналов, были слышны три взрыва. Состав, в котором было около 70 вагонов, следовал из Брянска в Карачев. Что он перевозил, не уточняется.

Накануне сообщалось, что в Брянской области в результате взрыва "неустановленного устройства" сошел с рельсов поезд, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы.

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