В Брянской области РФ неизвестные вновь подорвали ж/д пути

В Брянской области России неизвестные снова подорвали железнодорожные пути.
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С рельсов, по данным РЖД, сошли 20 грузовых вагонов. Происшествие случилось в 19:47 (20:47 по бакинскому времени), недалеко от станции Снежетьская.
Пострадавших и открытого горения нет. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. По данным ряда Телеграм-каналов, были слышны три взрыва. Состав, в котором было около 70 вагонов, следовал из Брянска в Карачев. Что он перевозил, не уточняется.
Накануне сообщалось, что в Брянской области в результате взрыва "неустановленного устройства" сошел с рельсов поезд, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы.