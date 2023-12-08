В Брянске задержали отца устроившей стрельбу в гимназии девочки и женщину-охранника

Глава частной охранной организации, женщина-охранник гимназии Брянска и отец девочки, устроившей стрельбу, задержаны.

Глава частной охранной организации, женщина-охранник гимназии Брянска и отец девочки, устроившей стрельбу, задержаны.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Отец девочки задержан в рамках дела по ст. 224 УК РФ (небрежное хранение оружия). По делу о стрельбе также задержаны генеральный директор частной охранной организации и женщина-охранник гимназии", - сказал собеседник агентства.

Сейчас их допрашивают. До этого в частной охранной организации прошли обыски. Свидетельские показания подтверждают, что рамка металлодетектора в школе не работала. Восьмиклассница смогла спокойно пронести в тубусе охотничье гладкоствольное ружье "Бекас-3" отца, а также огромный нож, спрятанный в обуви.