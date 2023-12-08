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В Брянске задержали отца устроившей стрельбу в гимназии девочки и женщину-охранника

В Брянске задержали отца устроившей стрельбу в гимназии девочки и женщину-охранника Глава частной охранной организации, женщина-охранник гимназии Брянска и отец девочки, устроившей стрельбу, задержаны.
В регионе
8 декабря 2023 г. 11:02
В Брянске задержали отца устроившей стрельбу в гимназии девочки и женщину-охранника

Глава частной охранной организации, женщина-охранник гимназии Брянска и отец девочки, устроившей стрельбу, задержаны.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Отец девочки задержан в рамках дела по ст. 224 УК РФ (небрежное хранение оружия). По делу о стрельбе также задержаны генеральный директор частной охранной организации и женщина-охранник гимназии", - сказал собеседник агентства.

Сейчас их допрашивают. До этого в частной охранной организации прошли обыски. Свидетельские показания подтверждают, что рамка металлодетектора в школе не работала. Восьмиклассница смогла спокойно пронести в тубусе охотничье гладкоствольное ружье "Бекас-3" отца, а также огромный нож, спрятанный в обуви.

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Версия на английском языке Father of girl who started shooting at gymnasium, female security guard detained in Russia’s Bryansk
Версия на азербайджанском языке Rusiyada məktəbliləri atəşə tutan yeniyetmənin atası saxlanılıb

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