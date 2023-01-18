В Броварах после крушения вертолета объявлен трехдневный траур

Трехдневный траур объявлен в городе Бровары под Киевом после крушения вертолета, в результате которого погибли 14 человек, включая ребенка и руководство МВД Украины.

Трехдневный траур объявлен в городе Бровары под Киевом после крушения вертолета, в результате которого погибли 14 человек, включая ребенка и руководство МВД Украины.

Как передает Report , об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"В связи с трагедией, произошедшей в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены днями траура", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что направлявшийся в Харьковскую область вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту которого находилось руководство МВД Украины, упал в среду утром на территорию детского сада в городе Бровары Киевской области.