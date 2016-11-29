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В Великобритании проверяются банковские счета 26 бизнесменов, являющихся гражданами Турции

В Великобритании проверяются банковские счета 26 бизнесменов, являющихся гражданами Турции
Сумма денег на их счетах в Британии и Германии составляет около 2 млрд евро

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Великобритании проверяются банковские счета 26 бизнесменов,  являющихся гражданами Турции, подозреваемых в связи с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber-7, Отдел финансового расследования Великобритании проводит расследование в отношении 26 бизнесменов, включая бывшего владельца группы Koza Акына Ипека и председателя правления Asya bankı Али Челика. 

Сумма денег на счетах этих бизнесменов в Британии и Германии составляет около 2 млрд евро. Эти деньги были  перечислены в Европу после 17-25 декабря 2013 года. 

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