Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Великобритании проверяются банковские счета 26 бизнесменов, являющихся гражданами Турции, подозреваемых в связи с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber-7, Отдел финансового расследования Великобритании проводит расследование в отношении 26 бизнесменов, включая бывшего владельца группы Koza Акына Ипека и председателя правления Asya bankı Али Челика.

Сумма денег на счетах этих бизнесменов в Британии и Германии составляет около 2 млрд евро. Эти деньги были перечислены в Европу после 17-25 декабря 2013 года.