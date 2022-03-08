В бою под Николаевом погиб известный украинский журналист

Под Николаевом в бою с российскими войсками погиб украинский военный журналист Виктор Дудар.

Под Николаевом в бою с российскими войсками погиб украинский военный журналист Виктор Дудар.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, известно, что Дудар пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину в первый же день полномасштабной войны. Он прошел войну на востоке страны в 2014-2015 гг. добровольцем и воевал в 80-й десантно-штурмовой бригаде журналистом. Позже он стал резервистом и работал в газете "Экспресс", где до последнего дня занимался освещением военной тематики и журналистскими расследованиями.

Свои соболезнования уже выразил комитет по свободе слова Верховной Рады Украины.

"Не хватает слов, чтобы подобрать слова сожаления жене, дочери, семье, близким, друзьям и всему украинскому народу. Мы потеряли одного из лучших", - говорится в заявлении комитета.