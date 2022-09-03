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В Босфорском проливе восстановили движение судов

В Босфорском проливе восстановили движение судов Движение судов в Босфорском (Стамбульском) проливе, следовавших в Украину, восстановлено.
В регионе
3 сентября 2022 г. 08:45
В Босфорском проливе восстановили движение судов

Движение судов в Босфорском (Стамбульском) проливе, следовавших в Украину, восстановлено.

Как передает Report, об этом сообщает Главное Управление береговой охраны Турции.

Напомним, что из-за неисправности сухогруза, следовавшего в Украину, движение было приостановлено.

Отмечается, что ранее 107-метровый сухогруз BRIZA бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки механизмов.

На место происшествия были направлены два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6 и катер KEGM-5.

Благодаря усилиям береговой охраны сухогруз удалось пришвартовать в районе Ахыркапы.

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