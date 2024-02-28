В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, судоходство в проливе приостановлено с 09.30 среды по местному времени, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
На 10.30 в очереди на проход через Босфор 197 судов, еще три уже находились в Босфоре, когда транзит через него был прекращен.
В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман, синоптики сообщают о повышенных показателях загрязнения воздуха.