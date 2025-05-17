В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России

Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор.
Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У сухогруза Azov Forward длиной в 142 метра, следовавшего из России в Египет, вышел из строя руль в Босфоре у района Арнавуткей", - сообщили в ведомстве.
Идущий под флагом островов Сент-Китс и Невис сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы.
Инцидент не сказался на движении других судов.