В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России

Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор.

Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"У сухогруза Azov Forward длиной в 142 метра, следовавшего из России в Египет, вышел из строя руль в Босфоре у района Арнавуткей", - сообщили в ведомстве.

Идущий под флагом островов Сент-Китс и Невис сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы.

Инцидент не сказался на движении других судов.