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В Болниси удвоилось число зараженных коронавирусом

​В Болниси удвоилось число зараженных коронавирусом

В Болнисском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, подтвердились два новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили.

Он сказал, что зараженные вирусом - врач скорой помощи и ребенок водителя машины скорой помощи: "Общее количество инфицированных коронавирусом в Болниси составляет 20 человек. Существует высокий риск распространения вируса в селе Саванети. Поэтому село будет полностью изолировано".

Отметим, что на сегодняшний день в Болниси инфекция COVID-19 обнаружена у 10 человек.

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