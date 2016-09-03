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    В Боливии автобус упал в овраг, 11 человек погибли, почти 40 пострадали

    Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы

    Баку. 3 Сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский автобус упал в овраг в центральной части Боливии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета "Дебер" со ссылкой на майора полиции Сабино Гусиана.

    В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек, 39 пострадали.

    Автобус, сорвавшийся в овраг глубиной 15 метров, следовал из города Санта-Крус в столицу Сукре. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.

    Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Полиция проводит расследование случившегося.

    Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают около 1 тысячи человек, 40 тысяч получают травмы.

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