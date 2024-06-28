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В ближайшие дни генсек ООН совершит визит в Кыргызстан

В ближайшие дни генсек ООН совершит визит в Кыргызстан Генсек ООН Антониу Гутерриш 1-3 июля посетит с визитом Кыргызстан.
В регионе
28 июня 2024 г. 17:05
В ближайшие дни генсек ООН совершит визит в Кыргызстан

Генсек ООН Антониу Гутерриш 1-3 июля посетит с визитом Кыргызстан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

В Чолпон-Ате генсек проведет переговоры с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым. Он также ознакомится с одним из проектов ПРООН.

"Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках ООН, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - отметил он.

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