В ближайшие дни генсек ООН совершит визит в Кыргызстан

Генсек ООН Антониу Гутерриш 1-3 июля посетит с визитом Кыргызстан.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.
В Чолпон-Ате генсек проведет переговоры с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым. Он также ознакомится с одним из проектов ПРООН.
"Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках ООН, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - отметил он.