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Пашинян: Армения рассчитывает на продолжение делимитации границы с Азербайджаном

Пашинян: Армения рассчитывает на продолжение делимитации границы с Азербайджаном Армянская сторона рассчитывает на продолжение работ по делимитации и демаркации с Азербайджаном.
В регионе
8 января 2025 г. 12:31
Пашинян: Армения рассчитывает на продолжение делимитации границы с Азербайджаном

Армянская сторона рассчитывает на продолжение работ по делимитации и демаркации с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом в интервью Арменпресс заявил премьер страны Никол Пашинян.

"В январе запланирована встреча. Я уверен, что положительный опыт демаркации в 2024 году должен получить развитие в спокойной, рабочей обстановке. Мы настроены на такую работу", - отметил он.

Он отметил, что Армения продолжит фокусироваться на вопросе демаркации, а также на согласовании текста мирного договора чс Азербайджаном.

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В ближайшее время состоится встреча комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщили в Aппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна в ответ на запрос армянских СМИ.

Сообщается, что o конкретной дате пока договоренности нет.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января заявил о том, что в этом месяце должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации.

"Насколько я знаю, в этом месяце, во всяком случае по нашей инициативе, мы предложили, должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить вопрос делимитации", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla sərhədin delimitasiyasının davam etdirilməsinə ümid edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia expects continuation of border delimitation with Azerbaijan

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