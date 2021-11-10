Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время

Встреча президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции будет проведена в ближайшее время.

Встреча президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции будет проведена в ближайшее время.

Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, в настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией позволяет эффективно развивать и совершенствовать трехстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях.

"На предстоящем трехстороннем саммите речь в первую очередь пойдет о таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации", - заявил глава Туркменистана.

Отметив, что Туркменистан, Азербайджан и Турция активно работают над формированием надежного транспортного и энергетического моста по направлению Восток–Запад, Бердымухамедов заявил, что в транспортной сфере имеются перспективы для реализации проекта по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция.

"Концентрирование потенциала трех государств, использование общих ресурсов, географических, промышленных и технологических возможностей может не только дать мощный импульс развитию национальной экономики, но и является подтверждением того, что это способно стать вкладом в геоэкономическую структуру, придать новый созидательный смысл и перспективы на всем Евразийском пространстве", - подчеркнул Бердымухамедов.

Напомним, саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции должен был пройти в августе 2021 года на туркменском побережье Каспия в Национальной туристической зоне "Аваза".

Сообщалось, что одной из центральных тем переговоров президентов трех стран станет обсуждение возможности вывода туркменских энергоносителей в Европу в связи с подписанием 21 января 2021 года в Ашхабаде между Туркменистаном и Азербайджаном Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении месторождения "Достлуг" на Каспии, запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллионов тонн нефти.