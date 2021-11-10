О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время

Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время Встреча президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции будет проведена в ближайшее время.
В регионе
10 ноября 2021 г. 10:37
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время

Встреча президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции будет проведена в ближайшее время.

Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, в настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией позволяет эффективно развивать и совершенствовать трехстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях.

"На предстоящем трехстороннем саммите речь в первую очередь пойдет о таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации", - заявил глава Туркменистана.

Отметив, что Туркменистан, Азербайджан и Турция активно работают над формированием надежного транспортного и энергетического моста по направлению Восток–Запад, Бердымухамедов заявил, что в транспортной сфере имеются перспективы для реализации проекта по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция.

"Концентрирование потенциала трех государств, использование общих ресурсов, географических, промышленных и технологических возможностей может не только дать мощный импульс развитию национальной экономики, но и является подтверждением того, что это способно стать вкладом в геоэкономическую структуру, придать новый созидательный смысл и перспективы на всем Евразийском пространстве", - подчеркнул Бердымухамедов.

Напомним, саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции должен был пройти в августе 2021 года на туркменском побережье Каспия в Национальной туристической зоне "Аваза".

Сообщалось, что одной из центральных тем переговоров президентов трех стран станет обсуждение возможности вывода туркменских энергоносителей в Европу в связи с подписанием 21 января 2021 года в Ашхабаде между Туркменистаном и Азербайджаном Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении месторождения "Достлуг" на Каспии, запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллионов тонн нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan, Turkmenistan and Turkey to meet soon
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentlərinin görüşü olacaq

Экслюзивные новости

Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48
Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2021 г. 14:15
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
6 ноября 2021 г. 15:26
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
6 ноября 2021 г. 12:22
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
6 ноября 2021 г. 11:39
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi